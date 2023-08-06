ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шість вагонів із зерном, які прямували до України, зійшли з рейок у Молдові

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Молдова, Неділя 06 серпня 2023 02:05
Шість вагонів із зерном, які прямували до України, зійшли з рейок у Молдові Фото: в Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які йшли до Україи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потяг із 61 вагоном зерна прямував із Молдови до річкового порту в Україні. Внаслідок аварії 6 з них перекинулись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга. Він направлявся до Рені, українського річкового транспортного вузла на Дунаї.

"Попередня причина аварії - надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність", - зазначили в залізниці Молдови.

Зернова угода

17 липня РФ заявила про вихід із "зернової угоди". При цьому окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру України.

ЄС закликав країни "Великої двадцятки" тиснути на РФ з метою змусити її повернутися до зернової угоди. А Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова вагони зерновий коридор
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи