Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донецької області
Під час засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в Донецькій області ще дев'ятьма населеними пунктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-канал Мінреінтеграції.
"Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій", - пише пресслужба.
Йдеться про:
- Ямпiль;
- Зарiчне;
- Торське;
- Opixyвaтку;
- Никонорiвку;
- Малинiвку;
- Тихонiвку;
- Васютинське;
- Рай-Олександрiвку.
З вищезгаданих населених пунктів евакуюють близько 130 дітей.
"Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають", - додає пресслужба.
Обстріли Донецької області
Російські окупанти щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.