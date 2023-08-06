У Словенії сталася масштабна повінь, загинуло 3 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Внаслідок негоди близько 16 000 домогосподарств залишилися без світла. Рятувальники намагалися дістатися до затоплених районів, гелікоптери евакуйовували людей, які опинилися у своїх будинках у місті Скоф'я-Лока, де транспортні засоби та вантажівки були затоплені.

"Ми не бачили подібних повеней не тільки 500 років, але й 1000 років", - сказав керівник рятувальників у словенській Коменді Роман Кочілія.

Двоє чоловіків з Нідерландів загинули, ймовірно, від удару блискавки. Під час негоди також загинула літня словенська жінка, обставини встановлюють.

Агентство навколишнього середовища Словенії оголосило червоне попередження про масштабні повені. Метеорологи кажуть, що сильні дощі, як очікується, поширяться на сусідні Хорватію та Боснію і триватимуть щонайменше наступні 24 години.

Шторм на Балканах

У липні Хорватією, Словенією та Боснією пронісся потужний шторм. Через сильний вітер та дощі загинули щонайменше 5 людей, десятки отримали поранення. Екстрені служби зазначили, що негода спричинила справжній хаос. Потужний вітер зривав дахи з будівель та спричинив перебої з електроенергією.