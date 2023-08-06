Удар по центру переливання крові в Харківській області: в ОВА назвали кількість загиблих

Вчора, 5 серпня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп'янському районі Харківської області. Двоє людей загинули.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Синєгубов, росіяни завдали удару керованою авіабомбою близько о 20:20. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа. "За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються", - додає голова ОВА. Ситуація в Харківській області Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації. Як відзначав Синєгубов, лише за минулу добу, 5 серпня, ворог завдав ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено: будинки;

господарчі споруди;

будівлі фермерських господарств. Також поранення отримав 55-річний чоловік. В селі Чернещина Ізюмського району були пошкоджені приватні будинки, а в селі Подоли - сталась лісова пожежа. "У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми", - додав Синєгубов.