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Блінкен та глава МЗС Туреччини обговорили "зернову угоду"

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Вашингтон, Неділя 06 серпня 2023 11:21
Блінкен та глава МЗС Туреччини обговорили "зернову угоду" Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Політики обговорили "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент.

Розмова відбулася у суботу, 5 серпня. Як зазначив речник Держдепартаменту Меттью Міллер, Блінкен подякував турецькому колезі за лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі. Він наголосив на потребі протидіяти негуманному використанню Кремлем продовольства як зброї війни.

Також Блінкен нагадав про важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

"Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації", - зазначив речник Держдепартаменту.

РФ вийшла з "зернової угоди"

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали активно обстрілювати Одеську область, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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