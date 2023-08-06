У мережі повідомляють про прильоти по мостах в Чонгарі та Генічеську

В районі Чонгара й Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи. Пишуть про "прильоти" по мостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Повідомляють про потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Генічеську та Арабатської стрілки. Місцеві жителі припускають, що вибухи пролунали в районі мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною", - пише пресслужба.

Тим часом як стверджує Telegram-канал "Кримський вітер", один з вибухів пролунав на Чонгарському мосту. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни стверджують про декілька ударів по конструкції.

"Здається, "харошие русские", які прямують на відпочинок до окупованого Криму та у зворотньому напрямку, відчують всю "радість", яку принесла їх країна на нашу землю. Реальність на ТОТ - зовсім не те, що їм показують по телевізору", - пише Федоров.

Що кажуть росіяни?

Як пише російське видання "РИА Новости", було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонкий, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких ППО російських терористів нібито вдалось збити.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо також жаліється на перебитий газопровід до Генічеська, який пролягав поруч із мостом.

Фото: в районі Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи (t.me/Crimeanwind)

Сальдо також поділився фото наслідками після удару по мостах.

Водночас окупанти повідомили, що роботу одного з трьох пропускних пунктів Чонгар на кордоні тимчасово окупованих Криму та Херсонської області призупинено.

Знову Storm Shadow

За словами Сальдо Чонгарський міст було обстріляно нібито ракетами Storm Shadow. Також він поділився новими кадрами.

Фото: в районі Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи (t.me/SALDO_VGA)

Удар по Чонгарському мосту

29 липня, Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.

Перший удар по мосту відбувся 22 червня поточного року. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.