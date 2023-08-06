ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі повідомляють про прильоти по мостах в Чонгарі та Генічеську

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Неділя 06 серпня 2023 15:37
У мережі повідомляють про прильоти по мостах в Чонгарі та Генічеську Фото: в районі Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергій Пишкін

В районі Чонгара й Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи. Пишуть про "прильоти" по мостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Повідомляють про потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Генічеську та Арабатської стрілки. Місцеві жителі припускають, що вибухи пролунали в районі мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною", - пише пресслужба.

Тим часом як стверджує Telegram-канал "Кримський вітер", один з вибухів пролунав на Чонгарському мосту. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни стверджують про декілька ударів по конструкції.

"Здається, "харошие русские", які прямують на відпочинок до окупованого Криму та у зворотньому напрямку, відчують всю "радість", яку принесла їх країна на нашу землю. Реальність на ТОТ - зовсім не те, що їм показують по телевізору", - пише Федоров.

Що кажуть росіяни?

Як пише російське видання "РИА Новости", було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонкий, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких ППО російських терористів нібито вдалось збити.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо також жаліється на перебитий газопровід до Генічеська, який пролягав поруч із мостом.

У мережі повідомляють про прильоти по мостах в Чонгарі та Генічеську

Фото: в районі Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи (t.me/Crimeanwind)

Сальдо також поділився фото наслідками після удару по мостах.

Водночас окупанти повідомили, що роботу одного з трьох пропускних пунктів Чонгар на кордоні тимчасово окупованих Криму та Херсонської області призупинено.

Знову Storm Shadow

За словами Сальдо Чонгарський міст було обстріляно нібито ракетами Storm Shadow. Також він поділився новими кадрами.

Фото: в районі Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи (t.me/SALDO_VGA)

Удар по Чонгарському мосту

29 липня, Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.

Перший удар по мосту відбувся 22 червня поточного року. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи