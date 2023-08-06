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В ЗСУ підтвердили удари по мостах до Криму

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Крим, Неділя 06 серпня 2023 19:24
В ЗСУ підтвердили удари по мостах до Криму Фото: ЗСУ підтвердили удари по мостах до Криму (t.me/krymrealii)
Автор: Каріна Левицька

Удари, що сьогодні були нанесені по Чонгарському та Генічеському мосту були зроблені Збройними силами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Сьогодні, 6 серпня, в районі Чонгара й Генічеська Херсонської області пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про "прильоти" по мостах.

Наразі ж Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському та Генічеському мостах, що були нанесені сьогодні, близько 15:00, були завдані ними.

В ЗСУ підтвердили удари по мостах до Криму

Нагадаємо, що ми вже показували наслідки ударів по мостах.

Удари по мостах до Криму

29 липня, Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.

Перший удар по мосту відбувся 22 червня поточного року. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.

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