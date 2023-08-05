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У Підмосков'ї пролунала серія вибухів

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Московська область, Субота 05 серпня 2023 20:14
У Підмосков'ї пролунала серія вибухів Фото: У Підмосков'ї пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителі підмосковного Ступіно повідомляють про гучні звуки та сліди в небі. Є інформація про рух невстановлених безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Попередньо росЗМІ повідомляли про рух невстановлених безпілотників. Місцеві ж жителі заявили, що чули три вибухи в області.

Реакція офіційних джерел РФ

За даними російського пропагандистського видання ТАСС, військова авіація виконувала планові польоти в Московській і Тульській областях. В росЗМІ зауважили, що нібито саме її польоти місцеві жителі прийняли за вибухи й роботу ППО.

Ми писали, що незадовго до вибухів в Московській області, місцеві жителі повідомляли про вибухи в Тульській та Калузькій областях Російської Федерації.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у різних областях РФ дедалі частіше лунають вибухи та починаються пожежі. Зазвичай влада скаржиться на обстріли або атаки дронів, при цьому в усьому звинувачує Україну.

Так, у середині минулого місяця в місті Курчатів Курської області пролунав вибух, тоді, 14 липня, розповідали про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Тієї ж ночі, 14 липня, повідомлялося про вибух у Воронежі в РФ нібито через БПЛА і роботу протиповітряної оборони.

А за кілька днів до цього повідомлялося, що у Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір воронки, що утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки.

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