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РФ втратила в Україні щонайменше половину своїх десантних військ, - британська розвідка

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Україна, Неділя 06 серпня 2023 09:29
РФ втратила в Україні щонайменше половину своїх десантних військ, - британська розвідка Фото: РФ втратила в Україні щонайменше половину своїх десантних військ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. Йдеться про щонайменше 15 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка нагадала, що під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні.

Так, у зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так не і сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено в Україні.

"Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", - зазначає розвідка.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники втратили на війні проти України вже понад 249 тисяч своїх військових. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць важкої техніки, безпілотників, ракет, сотні літаків та гелікоптерів.

При цьому зазначимо, що Росія приховує свої втрати. Міноборони РФ не розкриває кількість солдатів, які загинули на війні проти України. Це стосується також військових формувань, наприклад, ПВК "Вагнера".

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