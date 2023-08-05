Ракети летіли на Хмельницький і "Мотор-січ". Зеленський розповів про вечірню атаку РФ

Сьогодні російська армія вчергове здійснила обстріл українських територій. Цього разу ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", - сказав глава держави.

Зеленський також зауважив, що хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони Росії нічого не дадуть.

"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під час масштабної повітряної тривоги в Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують територію України за допомогою ракет та дронів.

Останній їхній масований удар стався 26 липня. Тоді росіяни для атаки задіяли крилаті та гіперзвукові ракети. Усього за день силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ракет ворога, серед яких: 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Ціллю російської атаки тоді став район Старокостянтинова Хмельницької області.

Внаслідок обстрілу противника у Вінницькій області було поранено п'ятьох людей - вони постраждали від падіння уламків.

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