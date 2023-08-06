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У Дніпропетровській області збили російський дрон "Орлан-10"

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Дніпро, Неділя 06 серпня 2023 14:44
У Дніпропетровській області збили російський дрон "Орлан-10" Фото: у Дніпропетровській області збили російський дрон "Орлан-10" (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російський безпілотник збили у небі над Дніпропетровською областю сьогодні, 6 серпня. Мова йде про "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Відмінусували безпілотник. Ворожий "Орлан-10" знищили над областю. Наші оборонці неба і у свій день пильнують повітряний простір. Бездоганна робота", - зазначив він.

Довідка. Безпілотник "Орлан-10" вважається наймасовішим безпілотником у російській армії. Він призначений для ведення розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили крилаті ракети з моря, авіації та застосували дрони-камікадзе. Також була інформація про запуск "Кинджалів".

Сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.

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