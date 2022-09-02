МАГАТЭ на Запорожской АЭС и военные планы России: новости за 1 сентября

Накануне, 1 сентября 2022 года, наконец состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Также стали известны некоторые военные планы России.
РБК-Украина собрало главные события за 1 сентября.
Война России против Украины: последние новости
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Несмотря на опасный маршрут, миссия все-таки прибыла в оккупированный Энергодар и посетила атомную станцию. После двух часов пребывания на ней глава организации Рафаэль Гросси заявил, что видел какие-то "ключевые вещи", пообещал, что часть участников миссии останется, и уехал назад в Запорожье.
Позже стало известно, что МАГАТЭ сохранит свое постоянное присутствие на станции, а российские оккупанты во время визита основной миссии не дали ей пообщаться с работниками. Михаил Подоляк считает, что за два часа на ЗАЭС можно было успеть только выслушать сказки "Росатома".
Президент Владимир Зеленский выразил разочарование вчерашним визитом, поскольку договаривался о присутствии украинских и международных журналистов. По его словам, Россия пыталась превратить его в бесплодную экскурсию.
Сбой в Ощадбанке
Серьезный сбой произошел в работе Ощадбанка. В частности, некоторые время не работали терминалы, карты и онлайн-банкинг. Оказалось, что проводились плановые технические работы.
Суд разрешил конфисковать имущество олигарха из окружения Путина
Высший антикоррупционный суд разрешил конфискацию имущества олигарха Владимира Евтушенкова, бенефициара АФК "Система". Его называют приближенным к российскому президенту Владимиру Путину.
Лавров пригрозил Молдове войной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если молдавская сторона будет якобы создавать угрозы российскому контингенту в Приднестровье, то Москва расценит это как нападение.
Киев и область накрыл едкий смог
По данным КГГА, под Киевом снова были торфяные пожары, людям советовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Торф горел в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
Как изменятся цены на бензин, дизель и автогаз
Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский рассказал РБК-Украина, что в сентябре не стоит ждать резкого подорожания нефтепродуктов. Наоборот должна произойти стабилизация цен на бензин и дизель на уровне 52 и 57 гривен.
Что касается автомобильного газа, то сохраняется потенциал на снижение цен.
Курс доллара снижается
В обменных пунктах накануне курс доллара в продаже упал на 5 копеек - до 40,50 гривен за доллар. Евро упал на 5 копеек - до 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.
Прогноз погоды
Сегодня на западе Украины ожидаются дожди, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем от +18 до +23. На юге ночью от +12 до +17, а днем от +24 до +29.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.