Как изменятся цены на бензин, дизель и автогаз в Украине: прогноз на сентябрь

В сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Стабильность цен

Как отметил эксперт, на глобальном рынке нефтепродуктов, начиная с середины августа, наблюдается уменьшение маржи производителей бензина, что свидетельствует о стабилизации данного сегмента. Аналогичная тенденция прослеживается и в части дизельного топлива, но с меньшим градиентом.

"В целом подорожания нефтепродуктов в сентябре ожидать не стоит, наоборот должна произойти стабилизация цен на бензин и дизель на уровне 52 и 57 гривен за литр соответственно", - сказал Билявский.

По его словам, конъюнктуру дополнительно будет стимулировать конкуренция среди трейдеров, которых по результатам августа насчитывается более 300 контрагентов.

Эксперт считает, что введение унифицированной ставки акциза (100 евро за 1000 л) на бензин, дизтопливо и сжиженный газ "лишь замедлит удешевление нефтепродуктов и не будет иметь определяющего влияния на рост цены топлива".

Прозрачность ценообразования

Как отметил Билявский, ценообразование на бензин и дизель сейчас прозрачно. Об этом свидетельствует следующая информация. По сравнению с рынком нефтепродуктов ЕС и Турции, максимальная розничная цена бензина в Украине (1,35 евро за литр) соответствует индикативным показателям Польши и Молдовы. Подобный паритет наблюдается и в максимальной розничной цене дизельного топлива - 1,45 евро за литр.

"В то же время анализ максимальных розничных цен на автомобильный газ (пропан-бутан) в ЕС и Украине указывает на потенциал снижения стоимости этого вида топлива в Украине до 7%", - добавил эксперт.

Прогноз на осень

Билявский считает, что в среднесрочной перспективе трех месяцев, возможно незначительное подорожание нефтепродуктов (в октябре бензин и дизель до 53 и 58 гривен за литр соответственно) исключительно за счет падения курса национальной валюты к иностранной.

Он также отметил, что скорее всего, в сентябре произойдет замедление темпов падения нефтяных котировок, в частности из-за роста транспортных сборов за проход танкеров через Босфор и Дарданеллы.