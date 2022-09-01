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Маршрут под обстрелом. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: все подробности

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 11:21
Маршрут под обстрелом. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: все подробности Фото: МАГАТЭ едет на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС с инспекцией. Несмотя на обстрелы и провокации российских оккупанов участники миссии направляются в Энергодар.

Подробнее о визите МАГАТЭ на ЗАЭС - в материале РБК-Украина.

МИД и ОП

Спикер МИД Украины Олег Николенко указал на нарушение обязательств со стороны России и призвал немедленно прекратить провокации и предоставить МАГАТЭ безопасный проход к станции.

"Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Заявление ГУР

По данным разведки, утром над Энергодаром "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам. Кроме того, был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

Заявление "Энергоатома"

Как сообщили в "Энергоатоме", утром из-за обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Также была повреждена линия резервного питания и произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

Миссия отправилась к ЗАЭС, несмотся на обстрелы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия не станет отклонятся от плана, несмотря на "повышенную военную активность".

"Пройдя такой большой путь, мы не собираемся останавливаться", - заявил он.

Оккупанты обстреляли Энергодар

Утро в Энергодаре началось с минометного обстрела. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что снаряды попали в объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, есть раненые.

В свою очередь глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты обстреливают из артилерии заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС.

Что предшествовало

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киеве 30 августа, а уже на следующий день направилась в Запорожье, откуда должна проследовать в Энергодар и дальше на ЗАЭС. Маршрут миссии пролегает через блокпост оккупантов, которые не предоставили МАГАТЭ спецпропусков для оперативного проезда. Таким образом участники миссии вынуждены стоять в очереди для въезда.

В состав миссии вошел глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из нейтральных стран. Отметим, ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не вошли в состав миссии.

Как заявлял Гросси, миссия пробудет на ЗАЭС несколько дней, однако оккупанты заявляют, что у МАГАТЭ будет лишь один день на станции.

Украина ожидает, что результатом инспекции миссии станет демилитаризация ЗАЭС и полный ее переход под контроль Украины. Оккупанты же в свою очередь накануне визита МАГАТЭ начали готовить "массовку" из числа сотрудников ЗАЭС, которые пошли на сотрудничество с оккупантами.

Из-за российских провокаций и обстрелов существует угроза атомной катастрофы, которая по словам экспертов, будет в разы хуже, чем авария на ЧАЭС. В частности, специалисты уже моделируют как может распространится радиация, в случае аварии на станции. Учитываются погодные условия, а волна радиации может помимо Украины накрыть также и Россию.

В подконтрольной Украине части Запорожской области уже разработали план эвакуации, в случае аварии. Также в регионе местным жителям раздают йодид калия. Однако, украинцам не рекомендуют принимать йод в качестве профилактики.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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