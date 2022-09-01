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В СтратКоме показали уничтожение техники россиян при помощи "Байрактаров"

Новина українською →
Украина, Четверг 01 сентября 2022 20:54
В СтратКоме показали уничтожение техники россиян при помощи "Байрактаров" Иллюстративное фото: в СтратКоме показали уничтожение техники россиян при помощи "Байрактаров" (armyinform.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники при помощи ударных беспилотников "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео уничтожения вражеской техники, которые обнародовал СтратКом.

В первом видео можно заметить, как украинские военные при помощи "Байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

При этом на втором видео бойцы ВСУ успешно "отработали" по миномету 2Б25 "Буревестник" и грузовому автомобилю "Урал", в котором находились вражеские боеприпасы.

Напомним, ранее стало известно, что за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.

Также мы писали, что в Донецкой области пограничники ударили по оккупантах и уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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