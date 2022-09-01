В СтратКоме показали уничтожение техники россиян при помощи "Байрактаров"

Украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники при помощи ударных беспилотников "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео уничтожения вражеской техники, которые обнародовал СтратКом.

При этом на втором видео бойцы ВСУ успешно "отработали" по миномету 2Б25 "Буревестник" и грузовому автомобилю "Урал", в котором находились вражеские боеприпасы.

В первом видео можно заметить, как украинские военные при помощи "Байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Напомним, ранее стало известно, что за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.

Также мы писали, что в Донецкой области пограничники ударили по оккупантах и уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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