В СтратКоме показали уничтожение техники россиян при помощи "Байрактаров"
Украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники при помощи ударных беспилотников "Байрактар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео уничтожения вражеской техники, которые обнародовал СтратКом.
В первом видео можно заметить, как украинские военные при помощи "Байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".
При этом на втором видео бойцы ВСУ успешно "отработали" по миномету 2Б25 "Буревестник" и грузовому автомобилю "Урал", в котором находились вражеские боеприпасы.
Напомним, ранее стало известно, что за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.
Также мы писали, что в Донецкой области пограничники ударили по оккупантах и уничтожили вражеский склад боеприпасов.
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