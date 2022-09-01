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Есть несколько сценариев. РФ отложила "референдумы" на оккупированной территории Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 01 сентября 2022 13:40
Есть несколько сценариев. РФ отложила "референдумы" на оккупированной территории Украины Фото: РФ отложила "референдумы" на оккупированной территории Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле снова перенесли "референдумы" на захваченной территории Украины, теперь до конца осени. При этом рассматривается несколько сценариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

В частности, у Путина рассчитывают на проведение "референдумов" в так называемых "ЛНР", "ДНР", захваченных Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.

При этом, издание отмечает, что начиная подготовку к "референдумам", в Кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти "в близкой или отдаленной перспективе", где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной - ноябрь.

"Оптимистичный сценарий - проведение "референдумов" в сентябре - скорее всего, реализован не будет", - пишет РБК.

В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства в России, - ред.).

"Но все это не более, чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть "от ситуации на фронтах", - добавляют авторы.

При этом по данным "Медузы", в Кремле рассматривается несколько вариантов проведения "референдумов". Среди основных:

  • в сентябре или октябре провести "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, а поздней осенью - в ЛНР и ДНР;
  • провести все псевдореферендумы одновременно, но позже; в Кремле рассчитывают, что к поздней осени якобы смогут целиком захватить Донецкую область.

При этом по данным двух близких к администрации Путина источников "Медузы", кремлевское управление внутренней политики уже проводит сверку списков членов избиркомов для "референдумов". А на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей к "голосованию", по словам источников "Медузы", "почти все готово".

Напомним, в первые месяцы вторжения Кремль рассчитывал провести "референдумы о присоединении" уже в мае 2022 года, однако Россия увязла в войне, и вскоре дату перенесли на сентябрь. В начале августа в Кремле начали обсуждать возможность переноса псевдореферендумов еще на более позднее время.

Как сообщалось, журналисты опубликовали документы, свидетельствующие о планах Кремля реализовать на оккупированных территориях Украины "референдумы" по их присоединению к России.

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