Назван новый российский дедлайн для захвата Донецкой области

Российские войска на фоне неудач на фронте скорректировали планы по захвату Донецкой области и передвинули крайний срок на 15 сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - заявил он. Отметим, ранее российские оккупанты заявляли о планах захватить Донецкую область до конца августа.