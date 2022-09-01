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Назван новый российский дедлайн для захвата Донецкой области

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 15:56
Назван новый российский дедлайн для захвата Донецкой области Фото: российские войска перенесли сроки для захвата Донецкой области (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска на фоне неудач на фронте скорректировали планы по захвату Донецкой области и передвинули крайний срок на 15 сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - заявил он.

Отметим, ранее российские оккупанты заявляли о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Напомним, ранее Громов заявил, что Беларусь на военных учениях скорее всего будет отрабатывать захват части Украины.

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