Киев и область снова накрыл едкий смог

Киев и область снова утопает в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Воспламенение торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.

Обновлено 11.36 . За данными КГГА, в Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве также фиксирует сильное загрязнение.

Как сообщалось, в Киеве и области ощущался стойкий запах гари и 28 августа. Тогда также произошло возгорание торфа.

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