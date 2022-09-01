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Киев и область снова накрыл едкий смог

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 11:38
Киев и область снова накрыл едкий смог Фото: Киев и область снова накрыл едкий смог (Наталия Гурковская, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киев и область снова утопает в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве также фиксирует сильное загрязнение.

Киев и область снова накрыл едкий смог

Обновлено 11.36. За данными КГГА, в Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

"Воспламенение торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве и области ощущался стойкий запах гари и 28 августа. Тогда также произошло возгорание торфа.

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