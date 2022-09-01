Путин во время открытого урока в Калининграде придумал новую "цель" войны в Украине
Президент России Владимир Путин назвал новую цель "специальной операции" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ на открытом уроке в Калининграде, пишет РБК.
По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.
"И конечно же защитить саму Россию, поскольку на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию", - сказал Путин.
По его словам, ликвидация анклава - цель "специальной военной операции".
Как сообщалось, ранее причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе".
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.
Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.
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