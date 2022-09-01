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Западные области накроют дожди: прогноз погоды на завтра

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 14:16
Западные области накроют дожди: прогноз погоды на завтра Фото: на западе 2 сентября прогнозируются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 2 сентября, в Украине будет без осадков. Однако в западных областях будет дождливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, днем в большинстве западных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди и грозы. При этом в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются значительные дожди.

Ветер северный, северо-восточный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +18 +23. При этом в южной части страны ночью ожидается +12 +17 градусов, а днем +24 +29.

Напомним, в конце лета 2022 года было обновлено сразу три температурных рекорда. Температура воздуха в Киеве превысила норму почти на 6 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

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