Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья

Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Молдове войной, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию", - сказал Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.