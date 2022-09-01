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Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья

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Москва, Четверг 01 сентября 2022 12:17
Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья Фото: Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Молдове войной, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию", - сказал Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.

Напомним, что ранее власти непризнанного Приднестровья заявила о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.

Кроме того, в Кишиневе заметили связь между недавними минированиями и агрессивной риторикой Тираспол. Там считают возможной военную операцию со стороны России.

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Российская Федерация Молдова Приднестровье
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