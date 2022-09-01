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В Ощадбанке произошел сбой: что не работает

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 16:10
В Ощадбанке произошел сбой: что не работает Фото: в Ощадбанке произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

У Ощадбанка случился сбой в работе. Перестали работать терминалы банка, карты и онлайн-банкинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жалобы клиентов банка на странице финучреждения в Facebook.

"Ощад24 все?", "Даже деньги снять нельзя", "Мало того, что не работает приложение, да еще и платежи не проходят с карточек, выдает ошибку. Информации ноль, а неудобств море. Сделайте что-то с этим, будьте добры! " - пишут клиенты.

На это сотрудник банка в комментариях ответила: "Приносим извинения за неудобства, уже решаем данный вопрос". Позже она рассказала, что "все сервисы, кроме приложений, уже работают".

Начальник управления банка по связям с общественностью и СМИ Ярослава Титова пояснила, что банк проводил плановые технические работы.

Как сообщалось, Ощадбанк упростил процедуру входа в мобильное приложение для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях. Теперь смс-подтверждение можно получить через Viber.

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Ощадбанк
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