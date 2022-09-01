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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 1 сентября

Новина українською →
Украина, Четверг 01 сентября 2022 11:59
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 1 сентября Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,75 - 31 августа)
  • продажа - 40,50 грн (40,55 - 31 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,60 грн (39,65 - 31 августа),
  • продажа - 40,65 грн (40,70 - 31 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 31 августа),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 31 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 сентября составляет 36,5704 гривен за евро (-0,0860 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 1 сентября

Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.

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