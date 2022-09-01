Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 1 сентября
В обменных пунктах Украины сегодня, 1 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,70 грн (39,75 - 31 августа)
- продажа - 40,50 грн (40,55 - 31 августа) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,60 грн (39,65 - 31 августа),
- продажа - 40,65 грн (40,70 - 31 августа) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 грн (8,00 - 31 августа),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 31 августа) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 сентября составляет 36,5704 гривен за евро (-0,0860 грн).
Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.
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