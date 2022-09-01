Россияне пытались штурмовать на ряде направлений, однако ВСУ дали отпор, - Генштаб

Российские военные пытались штурмовать на ряде направлений. Наши бойцы отбили все вражеские наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на с водку Генерального штаба ВСУ.

"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельське и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", - добавляет Генштаб.

Как отмечает Генштаб, пока враг пытается установить контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 48350 военных.

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