ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов (Getty Images)

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях. Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано;

танков - 1997 (+23);

боевых бронированных машин - 4345 (+33);

артиллерийских систем - 1115 (+24);

РСЗО - 287 (+2);

средства ПВО - 153 (+1);

самолетов - 234 (+0);

вертолетов - 205 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 851 (+2);

крылатые ракеты - 196 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3);

специальной техники - 104 (+1).