ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
Фото: ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано;
- танков - 1997 (+23);
- боевых бронированных машин - 4345 (+33);
- артиллерийских систем - 1115 (+24);
- РСЗО - 287 (+2);
- средства ПВО - 153 (+1);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 205 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 851 (+2);
- крылатые ракеты - 196 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3);
- специальной техники - 104 (+1).
Напомним, ВСУ на юге уничтожили более 200 оккупантов и шесть складов боеприпасов.
Кроме того, украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.