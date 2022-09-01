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ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 09:07
ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов, - Генштаб Фото: ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано;
  • танков - 1997 (+23);
  • боевых бронированных машин - 4345 (+33);
  • артиллерийских систем - 1115 (+24);
  • РСЗО - 287 (+2);
  • средства ПВО - 153 (+1);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 205 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 851 (+2);
  • крылатые ракеты - 196 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3);
  • специальной техники - 104 (+1).

Напомним, ВСУ на юге уничтожили более 200 оккупантов и шесть складов боеприпасов.

Кроме того, украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

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