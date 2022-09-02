МАГАТЭ на Запорожской АЭС и военные планы России: новости за 1 сентября

Накануне, 1 сентября 2022 года, наконец состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Также стали известны некоторые военные планы России.

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Несмотря на опасный маршрут, миссия все-таки прибыла в оккупированный Энергодар и посетила атомную станцию. После двух часов пребывания на ней глава организации Рафаэль Гросси заявил, что видел какие-то "ключевые вещи", пообещал, что часть участников миссии останется, и уехал назад в Запорожье.

Позже стало известно, что МАГАТЭ сохранит свое постоянное присутствие на станции, а российские оккупанты во время визита основной миссии не дали ей пообщаться с работниками. Михаил Подоляк считает, что за два часа на ЗАЭС можно было успеть только выслушать сказки "Росатома".

Президент Владимир Зеленский выразил разочарование вчерашним визитом, поскольку договаривался о присутствии украинских и международных журналистов. По его словам, Россия пыталась превратить его в бесплодную экскурсию.

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Прогноз погоды

Сегодня на западе Украины ожидаются дожди, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем от +18 до +23. На юге ночью от +12 до +17, а днем от +24 до +29.