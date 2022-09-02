МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та військові плани Росії: новини за 1 вересня

Напередодні, 1 вересня 2022 року, нарешті відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС. Також стали відомі деякі військові плани Росії.

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Місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС

Незважаючи на небезпечний маршрут, місія все-таки прибула в окупований Енергодар і відвідала атомну станцію. Після двох годин перебування на ній глава організації Рафаель Гроссі заявив, що бачив якісь "ключові речі", пообіцяв, що частина учасників місії залишиться, і поїхав назад до Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ збереже свою постійну присутність на станції, а російські окупанти під час візиту основної місії не дали їй поспілкуватися з працівниками. Михайло Подоляк вважає, що за дві години на ЗАЕС можна було встигнути лише вислухати казки "Росатому".

Президент Володимир Зеленський висловив розчарування вчорашнім візитом, оскільки домовлявся про присутність українських та міжнародних журналістів. За його словами, Росія намагалася перетворити його на безплідну екскурсію.

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Щодо автомобільного газу, то зберігається потенціал на зниження цін.

Курс долара знижується

В обмінних пунктах напередодні курс долара у продажу впав на 5 копійок - до 40,50 гривень за долар. Євро впав на 5 копійок - до 40,65 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Прогноз погоди

Сьогодні на заході України очікуються дощі, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні, на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +5 до +10, вдень від +18 до +23. На півдні вночі від + 12 до +17, а вдень від +24 до +29.