Leopard 2 для України, арешт Лозінського та звільнення глав п'яти ОВА: новини за 24 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Спійманому на хабарі заступника міністра Лозинському обрали запобіжний захід

Василю Лозинському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом до 22 березня 2023 року включно.

Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава надіслала офіційний запит на передачу танків Україні.

Згодом стало відомо, що запит Польщі на реекспорт 14 одиниць німецьких танків Leopard 2 в Україну надійшов до уряду Німеччини.

При цьому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава попросить компенсацію ЄС за відправлені в Україну танки німецького виробництва Leopard.

ПАРЄ визнала, що Росія розпочала агресію проти України ще у 2014 році

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Сексуальне насильство під час конфліктів". До неї, зокрема, вдалося внести правку, яка визнала, що РФ розпочала свою військову агресію проти України ще 2014 року.

США готові передати Україні 10 танків Abrams

За даними видання Sky News Arabia, президент США Джо Байден готовий дозволити постачання Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона, своєю чергою, почала постачання Leopard.

Німеччина відправляє танки Leopard 2 Україні

Видання Spiegel повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні. Йдеться, принаймні, про одну роту танків (14 одиниць за стандартами НАТО, - ред.) Leopard 2A6.

Норвегія планує передати Україні вісім танків Leopard 2

Видання Dagens Naeringsliv заявило, що Осло розглядає можливість передачі Україні до восьми танків Leopard 2. Загалом у норвезької армії 36 танків німецького виробництва.

Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Амстердам розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2) в оренду (у Німеччині), отже, ми можемо їх купити. Отже, ми можемо їх подарувати (Україні)", - заявив він.

Швейцарія хоче дозволити реекспорт озброєння в Україну

Комісія з безпекової політики нижньої палати парламенту Швейцарії прийняла подання, що передбачає дозвіл на реекспорт зброї з третіх країн для України.

Союзники розпочали роботу над постачанням нової техніки Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що одна із країн-союзників розпочала роботу над тим, щоб Україна в майбутньому отримала американські винищувачі F-16.