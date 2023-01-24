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РФ збільшила чисельність носіїв "Калібрів" в Чорному морі: названа їх кількість

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Чорне море, Вівторок 24 січня 2023 08:48
РФ збільшила чисельність носіїв "Калібрів" в Чорному морі: названа їх кількість Фото: РФ збільшила чисельність носіїв "Калібрів" в Чорному морі (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі. Ворог тримає напоготові чотири ракетоносії загальним залпом з 28 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова в Telegram.

"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів - 3 надводних і 1 підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28 (ракет - ред.). Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - написав він.

Нагадаємо, що ще вчора окупанти в Чорному морі тримали три ракетоносії, на яких нараховувалося 24 "Калібри".

Додамо, раніше українська розвідка повідомляла, скільки високоточних ракет лишилось у Росії.

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