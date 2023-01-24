ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ за день завдали майже 200 ударів по прикордонню Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 24 січня 2023 21:46
Війська РФ за день завдали майже 200 ударів по прикордонню Сумської області Фото: Війська РФ за день завдали майже 200 ударів по прикордонню Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За вівторок, 24 січня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області рекордні 187 разів. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни обстріляли вісім прикордонних громад, було 187 ударів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прокремлівські війська завдали ударів по:

  • Новослобідській громаді з мінометів, 10 прильотів.
  • Білопільській громаді з артилерії (48 прильотів) та мінометів (34 прильотів). Вибухи пошкодили їдальню та господарську споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.
  • Есманьській громаді. Росіяни запустили шість мін, що розірвалися на кордоні. Також зафіксовано було 18 прильотів із артилерії.
  • Шалигинській громаді з мінометів, 20 прильотів.
  • Есманьській громаді з мінометів, 12 прильотів.
  • Миропільській громаді з мінометів, 11 прильотів.
  • Краснопільській громаді. Окупанти випустили три міни, що розірвалися на кордоні. Також ворог здійснив артобстріл, 6 прильотів.
  • Путивльській громаді. Росіяни відкрили вогонь із мінометів по прикордонних селах громади. Було 19 прильотів.

Нагадаємо, 23 січня прокремлівські війська завдали ударів по прикордонні Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Крім того, 21 січня росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. В результаті було поранено людину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів ОВА
Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів ОВА
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон