Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2, - Рютте

Уряд Нідерландів розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Ми взяли їх (танки Leopard 2) в оренду (у Німеччині), отже, ми можемо їх купити. Отже ми можемо їх подарувати (Україні)", - заявив він.

Рютте додав, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання". При цьому він наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення надіслати Україні танки німецького виробництва Leopard 2.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина дозволить реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну для Польщі.

Натомість у Німеччині вже дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

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