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Норвегія планує передати Україні вісім танків Leopard 2, - ЗМІ

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Осло, Вівторок 24 січня 2023 20:13
Норвегія планує передати Україні вісім танків Leopard 2, - ЗМІ Фото: Норвегія планує передати Україні вісім танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії розглядає можливість передачі Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Naeringsliv.

За даними видання, Норвегія може передати Україні до восьми із 36 своїх танків Leopard 2.

Незабаром уряд також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити Україні танки німецького виробництва Leopard 2.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина дозволить реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну для Польщі.

Додамо, що у Німеччині вже дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

Зазначимо, що сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Видання Spiegel повідомило, що уряд Німеччини вже отримав запит на реекспорт танків до України.

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