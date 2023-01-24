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Попри нейтралітет. Швейцарія хоче дозволити реекспорт озброєння до України

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Швейцарія, Вівторок 24 січня 2023 22:14
Попри нейтралітет. Швейцарія хоче дозволити реекспорт озброєння до України Фото: Швейцарія хоче дозволити реекспорт озброєння до України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії ухвалила подання, яке передбачає дозвіл на реекспорт зброї з третіх країн для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку парламенту Швейцарії.

Зазначається, що профільна комісія ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки. Передбачається, що декларації про нереекспорт можуть скасовуватися у випадках, коли порушується заборона застосування сили згідно з міжнародним правом. Мова йде про війну РФ проти України.

Більшість членів комісії вважає, що зміна законодавчої бази не має порушити нейтралітету Швейцарії, який забороняє реекспорт зброї у країни, які перебувають у стані війни. Це рішення стосуватиметься країн, які раніше отримали озброєння у Швейцарії. Після змінення законодавства уряд Швейцарії зможе оголошувати про скасування декларації про нереекспорт країною, що придбала швейцарську зброю.

Декларація про нереекспорт зброї повинна стати недійсною, якщо є впевненість у тому, що військові засоби будуть передані Україні через війну. У разі позитивного рішення, зміни в законі набудуть чинності 1 травня. Потенційний дозвіл на реекспорт швейцарської зброї до України може отримати Німеччина, Данія та Іспанія.

Раніше Швейцарія заявляла, що не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.

Швейцарія не проти передати заморожені російські активи на відновлення України. Однак для цього може знадобитися референдум.

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