ПАРЄ визнала, що Росія почала агресію проти України ще в 2014 році
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію "Сексуальне насильство у часи конфліктів". До неї, зокрема, вдалося внести правку, яка визнала, що РФ почала свою військову агресію проти України ще у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду.
"Вдалося внести надважливу правку до резолюції, прийнявши яку, ПАРЄ фактично визнала, що російська збройна агресія ("war of aggression") розпочалася ще у лютому 2014 року", - розповіла заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Євгенія Кравчук.
Цікаво, що, наприклад, доповідачка Петра Байр та комітет з питань рівності виступали проти внесення правки, бажаючи залишити нечітке формулювання щодо "повернення війни до нашого континенту у 2022 році".
"Відстоюючи внесення правки, у своєму зверненні до залу чітко наголосила, що war of aggression розпочалася задовго до 2022 року. Визнання цього - це надзвичайно важливо. Як результат - прийнята правка 47 голосами "за", - додала Кравчук.
Нагадаємо, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.
До цього, президент ПАРЄ Тіні Кокс в черговий раз закликав Росію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.
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