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Спійманому на хабарі замміністра Лозинському обрали запобіжний захід

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 20:38
Спійманому на хабарі замміністра Лозинському обрали запобіжний захід Фото: (facebook.com lozvasyl)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 січня, колишньому заступнику керівника Мінрегіону Василю Лозинському обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Суддя постановив: клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за фактичним місцем проживання .... на строк до 22 березня 2023 року включно", - сказав суддя.

Колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури зобов‘язаний за ухвалою суду цілодобово бути під домашнім арештом, він не має права відлучатися з будинку без дозволу, має повідомляти про зміну місця проживання, а також має здати закордонні паспорти й постійно носити електронний браслет.

Нагадаємо, 21 січня Лозинського затримали за підозрою у хабарництві. У Кабміні підтвердили, що правоохоронці підозрюють заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури у розкраданні бюджетних коштів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що організатора хабаря Лозинському сьогодні арештували з заставою в 100 млн гривень.

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