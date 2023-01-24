Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт танків Leopard до України, - Spiegel

Запит Польщі про реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну надійшов до уряду Німеччини сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як зазначає видання, в урядових колах ФРН повідомили, що вже отримали заявку Польщі, яка просить дозволити реекспорт 14 танків Leopard до України.

Заявку розглядатиме Федеральне міністерство оборони. В даний час в уряді ведуться переговори про те, яке рішення має бути ухвалене щодо заявки. Попередньої інформації про відповідь Німеччини поки що немає.

Оновлено 13:47.

За словами одного з представників німецького уряду у коментарі Dpa, Німеччина хоче розглянути заявку Польщі "в терміновому порядку". Він також підтвердив, що польська заявка вже надійшла до Берліна.

"Такі заявки розглядатимуться з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур та правил експорту зброї", - додав він.