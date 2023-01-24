Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи", - написав Блащак .

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес закликав Німеччину дозволити постачання Leopard в Україну для інших країн.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

Як відомо, кілька європейських країн, включно з Польщею, готові надати Україні танки німецького виробництва. Однак для цього потрібен дозвіл Німеччини.

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