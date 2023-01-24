ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща вимагатиме ЄС компенсації за передані України танки Leopard, - прем'єр

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 24 січня 2023 16:25
Польща вимагатиме ЄС компенсації за передані України танки Leopard, - прем'єр Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі попросить компенсацію Європейського союзу за відправлені в Україну танки німецького виробництва Leopard.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, запит на компенсацію стане "ще одним випробуванням доброї волі Європейського союзу". Моравецький висловив сподівання, що ЄС все ж таки погодиться виплатити компенсацію.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Видання Spiegel повідомило, щоуряд Німеччини вже отримав запит на реекспорт танків до України.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

При цьому в Німеччині вже дали "зелене світло" для навчання українських військових на танках Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Евросоюз Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю