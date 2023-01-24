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Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку у Херсоні

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Херсон, Вівторок 24 січня 2023 21:54
Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку у Херсоні Фото: російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку у Херсоні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська обстріляли місто Херсон у вівторок, 24 січня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram Херсонської ОВА.

Окупанти нанесли удари по трьом цивільним об'єктам міста - школі, пологовому будинку та поліклініці.

Попередньо, у пологовому будинку трапилось задимлення, але з людей ніхто не постраждав. На момент обстрілу пацієнтів у приміщенні не було.

А от у поліклініці та школі в результаті вибуху у будівлі вибито вікна та двері. Також обломки потрапили у газову трубу.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про вибухи у Херсоні. Проте у військовій адміністрації інформації жодної не повідомляли.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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