США готові передати Україні 10 танків Abrams, - ЗМІ

США готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia .

За даними видання, представник Пентагону заявив, що президент США Джо Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки Leopard.

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За даними The Wall Street Journal, вже цього тижня адміністрація Байдена може відправити значну кількість танків Abrams M1 в Україну.

"Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

Білий дім наразі відмовився від коментарів.

Зазначимо, кілька тижнів тому німецькі ЗМІ розповіли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче самостійно передавати танки Leopard Україні й хоче, щоб США також надали українським військам свої Abrams.

У відповідь на ці повідомлення в адміністрації президента США заявили, що кожна країна повинна самостійно ухвалювати рішення про передачу Україні тієї чи іншої зброї. А пізніше новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив опубліковану в ЗМІ інформацію.