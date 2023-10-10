У Києві почали вмикати опалення, а суд відсторонив мера Сум від посади: новини за 9 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

У Києві почали вмикати опалення: хто вже з теплом

У Києві почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Для об'єктів комунальної сфери та житлових будинків почнуть вмикати опалення, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання.

Те саме стосується і будинків об'єднання співвласником багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу та відомчих. Їх підключатимуть за відповідними заявками.

Мера Сум Лисенка відсторонили від посади

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від Лисенка від посади мера міста Суми.

Зазначається, що строк відсторонення складає 2 місяці, тобто щонайменше до 9 грудня.

Росія передала ХАМАС захоплену в Україні зброю та готує масштабну провокацію, - розвідка

Російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену в ході бойових дій в Україні зброю. Тепер країна-агресор готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.

В українській розвідці повідомляють, що російське ГРУ (Головне управління Генштабу Збройних сил РФ) вже передало бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

За планом росіян, наступним кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

Зазначається, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

У ГУР додають, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Розвідка підкреслює, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій країні з боку західних союзників.

Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року

Національний банк України (НБУ) опустив курс долара до гривні нижче за рівень, який тримався з липня 2022 року до переходу до режиму гнучкості курсу.

Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5527 гривень за 1 долар (-0,0300 грн).

Курс євро становитиме 38,4827 гривень за 1 євро (-0,1706 грн).

На міжбанку вчора, 9 жовтня, курс упав на 4 копійки до 36,53-36,55 грн/долар (купівля-продаж). На готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,25 гривні за долар.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль буде змушений провести наземну операцію в секторі Гази, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сказав президенту США Джо Байдену, що в Ізраїлю не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в секторі Гази.

Видання, з посиланням на джерела, зазначає, що Нетаньяху сказав Байдену під час вчорашньої розмови, що Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як почати "наземні дії" в секторі Гази.

"Послання Нетаньяху Байдену вказує на характер реакції Ізраїлю найближчими днями і тижнями і покликане почати підготовку ґрунту серед союзників Ізраїлю для того, щоб дії були тривалими і безпрецедентними за своєю силою і наслідками", - пише видання.

Байден схвалив передачу ATACMS Україні ще до візиту Зеленського до США, - New Yorker

Президент Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ракети ATACMS перед візитом президента України Володимира Зеленського до США.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що тим часом американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов меморандуму про взаєморозуміння.

Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: РФ зацікавлена у війні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Ізраїлі та на Близькому Сході з керівниками розвідки нашої країни.

За його словами, окрім керівників Головного управління розвідки та зовнішньої розвідки, у нараді також брали участь українські дипломати.

"За наявною інформацією - дуже чіткою, - Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі", - зазначив президент.

Відчули на Закарпатті та у Львові. У Словаччині стався землетрус

У східній частині Словаччини вчора, 9 жовтня, увечері стався землетрус. Його відчули у західних областях України.

За даними Геологічної служби, землетрус магнітудою 5,0 балів стався біля міста Прешів на сході Словаччини.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що на Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5 балів. Поштовхи відчули майже на всій території регіону.

Чиновник уточнив, що рятувальники перевіряють можливі пошкодження інфраструктури та житлових секторів. Це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат.

У свою чергу Андрій Садовий заявив, що жителі Львова також повідомляють про незначні поштовхи в районі 21:35, які були схожі на землетрус.

Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки-2023

Оголошено лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2023 року. Нею стала Клаудія Голдін "за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок".

Клаудія Голдін народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку. Вона американська економістка, історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, а також з гендерних питань.

Голдін є доктором філософії (1972), професор Гарвардського університету і співробітниця Національного бюро економічних досліджень. Її називали однією серед десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Лауреат премії з економічних наук 2023 року представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їх участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін і основні джерела гендерного розриву, що залишився.

Жінки надзвичайно мало представлені на світовому ринку праці, і, переважно вони заробляють менше, ніж чоловіки. Голдін переглянула архіви та зібрала дані за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому змінилися гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості.

Але протягом двадцятого століття рівень освіти жінок постійно зростав, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків, Голдін продемонструвала ці революційні зміни.

Переглядаючи архіви, збираючи та виправляючи історичні дані, цьогорічна лауреатка з економічних наук змогла представити нові та часто дивовижні факти.

Вона також дала глибше розуміння факторів, які впливають на можливості жінок на ринку праці, і наскільки затребувана їхня робота. Той факт, що вибір жінок часто був і залишається обмеженим шлюбом і відповідальністю за дім і сім’ю, лежить в основі її аналізу та пояснювальних моделей.

Дослідження Голдін також доводять, що зміни потребують часу, оскільки вибір, який впливає на всю кар’єру, ґрунтується на очікуваннях, які згодом можуть виявитися хибними. Її знання сягають далеко за межі США, і подібні моделі спостерігаються в багатьох інших країнах.