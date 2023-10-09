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РЕБ, РСЗВ і не тільки. Бійці ССО показали результати "полювання" на Запорізькому напрямку

Запоріжжя, Понеділок 09 жовтня 2023 08:59
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РЕБ, РСЗВ і не тільки. Бійці ССО показали результати "полювання" на Запорізькому напрямку Фото: РЕБ, РСЗВ, артустановки знищили бійці ССО під Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують бити ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, за кілька днів вдалося знищити цілий список ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Артустановки, РСЗВ, жива сила, спецтехніка, автомобілі і засіб РЕБ. Такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, неабиякі "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку.

"Це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Наші воїни навели їх на цілі і корегували вогонь гармат", - додали спецпризначенці.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута і незначно просунулися у західній частині Запорізької області.

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