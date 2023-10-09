Окупанти з "Шторм-Z" стали частіше дезертувати з поля бою. У ЗСУ розповіли деталі

Росія використовує штрафників у батальйоні "Шторм-Z" як гарматне м'ясо, однак окупанти намагаються дезертувати з поля бою.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

Він заявив, що наразі підрозділ "Шторм-Z" можна порівняти зі штрафними батальйонами, в який набирають ув'язнених. Також туди відправляють військовослужбовців за якісь правопорушення проступки.

За словами Євлаша, це робиться для того, аби окупанти кров'ю могли скупити свою вину перед російським народом та командуванням.

"Вони виконують злочинні різні задачі, переважно їх посилають як розвідку на міни, перевірити наші інженерні укріплення, також інколи з метою виявити наші вогневі позиції", - сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Також він пояснив, що як основну ударну силу росіяни їх не використовують. Це зазвичай погано підготовлені люди, серед них немає фахівців та досвідчених бійців. Євлаш додав, що це фактично гарматне м'ясо.

Рівень дезертирства серед штрафників

Начальник пресслужби Східного угруповання військ розповів, що дезертирство серед бійців підрозділу "Шторм-Z" присутнє і воно зростає.

"Зазвичай люди, їхні окупанти відправляються у відпустку, коли кому це вдається зробити, і вже дуже часто не повертаються. Тобто ми фіксуємо ці випадки", - сказав він.

Також Євлаш пригадав відео, яке нещодавно з'явилось в соціальних мережах, на якому командир росіян поблизу Бахмуту бив палкою своїх підлеглих.

"Імовірно це також були ці штрафники "Шторм-Z". Зараз встановлюється, які саме підрозділи то були. У противника досить низький рівень мотивація оскільки зараз ще і погода погіршиться", - сказав Євлаш.

Військовий уточнив, що це все не піде на користь окупантам, це вплине на інтенсивність бойових дій та морально-психологічний стан загарбників.

"Шторм Z" в Росії

Нещодавно Reuters писало, що російський окупаційний контингент в Україні включає штрафні батальйони, куди загарбники відправляють "вояк", що провинилися, й активно використовують угруповання в штурмових діях. Подібна практика застосовувалася раніше радянською армією у "сталінські часи".

До цього начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповів, що на тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених.