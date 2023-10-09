ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відчули на Закарпатті та у Львові. У Словаччині стався землетрус

Понеділок 09 жовтня 2023 22:07
UA EN RU
Відчули на Закарпатті та у Львові. У Словаччині стався землетрус Фото: у Словаччині стався землетрус, який відчули в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У східній частині Словаччини сьогодні, 9 жовтня, увечері стався землетрус. Його відчули у західних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США, голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту в Telegram та мера Львова Андрія Садового в Telegram.

За даними Геологічної служби, землетрус магнітудою 5,0 балів стався біля міста Прешів на сході Словаччини.

Відчули на Закарпатті та у Львові. У Словаччині стався землетрусФото: землетрус на сході Словаччини (скріншот)

Віктор Микита розповів, що на Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5 балів. Поштовхи відчули майже на всій території регіону.

Чиновник уточнив, що рятувальники перевіряють можливі пошкодження інфраструктури та житлових секторів. Це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат.

У свою чергу Андрій Садовий заявив, що жителі Львова також повідомляють про незначні поштовхи в районі 21:35, які були схожі на землетрус.

Оновлено 22:12

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що у Львові відчули землетрус з епіцентром у Словаччині.

"В епіцентрі воно було магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас - нижче. Більше інформації незабаром", - додав чиновник.

Землетрус у Закарпатській області

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Закарпатській області також фіксували землетрус. Воно сталося біля кордону з Румунією.

Магнітуда поштовху - 2 бали за шкалою Ріхтера. Він належить до невідчутних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Закарпатська область
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України