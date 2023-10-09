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Майже 200 окупантів та 3 склади боєприпасів: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Понеділок 09 жовтня 2023 13:55
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Майже 200 окупантів та 3 склади боєприпасів: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано майже 200 окупантів та 3 склади боєприпасів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, поступово звільняють українські території.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни здійснили 455 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наступальних дій окупанти не вели.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупантам втрат, закріплюються на зайнятих рубежах, проводять розмінування та дорозвідку.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 795 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 147 осіб.

Також українські бійці знищили 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронтах сталося 37 бойових зіткнень.

Українські військові продовжують оборонятися на сході та півдні країни, наступальні операції на Мелітопольському напрямі та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута і трохи просунулися у західній частині Запорізької області.

Сили оборони України минулої доби на фронті ліквідували ще 350 російських окупантів, таким чином втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 282 630 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили 2 танки, 3 ББМ та 1 засіб ППО ворога.

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