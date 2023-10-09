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ЗСУ мають успіх на двох напрямках: у Генштабі розповіли, де просунулися захисники

Понеділок 09 жовтня 2023 08:43
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ЗСУ мають успіх на двох напрямках: у Генштабі розповіли, де просунулися захисники Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, мають частковий успіх на цих ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, під час ведення наступальної операції Сили оборони мали частковий успіх в районах північніше Копанів та північніше Новопрокопівки. А також минулої доби - західніше Вербового Запорізької області.

ЗСУ мають успіх на двох напрямках: у Генштабі розповіли, де просунулися захисникискриншот deepstatemap.live

Українські бійці продовжують штурмові дії в районі південніше міста Бахмут Донецької області. В ході ведення наступальних і штурмових дій на Бахмутському напрямку мають частковий успіх північно-західніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

ЗСУ мають успіх на двох напрямках: у Генштабі розповіли, де просунулися захисникискриншот deepstatemap.live

Наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на зайнятих рубежах та продовжують виснажувати ворога.

Ситуація на фронті

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронтах сталося 37 бойових зіткнень. Українські військові продовжують оборонятися на сході та півдні країни, наступальні операції на Мелітопольському напрямі та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута і трохи просунулися у західній частині Запорізької області.

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Контрнаступ ЗСУ поблизу Бахмута та просування у західній частині Запорізької області: карти ISW
Контрнаступ ЗСУ поблизу Бахмута та просування у західній частині Запорізької області: карти ISW
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