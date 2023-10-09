ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден схвалив передачу ATACMS Україні ще до візиту Зеленського до США, - New Yorker

Понеділок 09 жовтня 2023 20:23
UA EN RU
Байден схвалив передачу ATACMS Україні ще до візиту Зеленського до США, - New Yorker Фото: Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ракети ATACMS перед візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Yorker.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що тим часом американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов меморандуму про взаєморозуміння.

Байден був проти передачі ракет Україні

Колишній чиновник повідомив виданню, що до грудня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван намагався змусити президента тиснути на росіян.

"Він запитував, чому б нам хоча б не сказати, що ми відправимо ATACMS, якщо ви (росіяни - ред.) не припините обстрілювати міста України?", - йдеться в заяві.

Салліван нібито наводив цей аргумент щонайменше шість місяців, але президент Байден не хотів цього робити.

ATACMS для України

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Інші західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.

Нещодавно Байден сказав, що США виконали всі прохання Зеленського про постачання зброї. Таким чином він відповів на запитання журналістів про постачання ракет ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна в Україні
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України