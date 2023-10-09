У Києві почали вмикати опалення: хто вже з теплом

У Києві почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Для об'єктів комунальної сфери та житлових будинків почнуть вмикати опалення, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання.

Те саме стосується і будинків об'єднання співвласником багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу та відомчих. Їх підключатимуть за відповідними заявками.

Опалювальний сезон

Зазначимо, що раніше Кличко повідомляв про те, що опалювальний сезон у столиці опинився під загрозою зриву через заборгованість, яку держава досі не компенсувала.

Проте пізніше мер Києва зазначив, що столиця виконала всі заплановані роботи для початку опалювального сезону вчасно.

Більше про те, як регіони готуються до опалювального сезону 2023/2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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