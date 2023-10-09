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Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони

Понеділок 09 жовтня 2023 14:09
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Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони Фото: Анатолій Баргилевич, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Натомість на цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Указ №678/2023 глави держави про звільнення Танцюри з посади Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ було оприлюднено 9 жовтня.

Наступним указом №679/2023 президент призначив на цю посаду Баргилевича.

"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться у документі.

Що відомо про нового командувача

Генерал-майор Анатолій Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

Був нагороджений орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня Збройних Сил України (2016 рік).

Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони

Генерал-майор Анатолій Баргилевич (фото: facebook.com)

Військову освіту здобув у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Баргилевичу 54 роки. Звання Генерал-майором він отримав у 2017 році.

Нагадаємо, генерал-майор Ігор Танцюра, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня 2022 року. Раніше він був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ.

За інформацією ЗМІ, офіцер як мінімум двічі зазнавав спроб замаху на себе з боку російських загарбників.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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