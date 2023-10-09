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Мера Сум Лисенка відсторонили від посади

Понеділок 09 жовтня 2023 18:27
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Мера Сум Лисенка відсторонили від посади Фото: мер Сум Олександр Лисенко (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від Лисенка від посади мера міста Суми.

Зазначається, що строк відсторонення складає 2 місяці, тобто щонайменше до 9 грудня.

Справа Лисенка

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Повідомлялося, що фігуранти "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня меру Сум та іншому фігуранту повідомили про підозру. Наступного дня Лисенка арештували з можливістю застави. Проте 6 жовтня його відпустили під заставу.

Більше про сумського мера та справу проти нього можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

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НАБУ Сумська область САП Антікоррупційний суд
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